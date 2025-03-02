На севере Москвы загорелся автосервис

На улице Добролюбова в Бутырском районе Москвы загорелся автосервис, сообщает МЧС.

«На улице Добролюбова пожар в двухэтажном здании. Площадь — 300 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания», — сказано в сообщении.

К тушению привлекли 53 специалиста и 16 единиц техники.

Рано утром 2 марта в подмосковной деревне Большое Буньково (расположена неподалеку от Ногинска) начался пожар на складе с пластиком. К 10:30 возгорание было локализовано на 9,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли на 2,5 тыс. кв. м. После 17:00 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.