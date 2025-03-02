Полиция задержала открывшего стрельбу в ТЦ в Мытищах
Стрелок, открывший огонь в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, задержан, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
«Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Телеграм-каналы также сообщали о трех пострадавших — по данным SHOT, это сам стрелок и два охранника. Baza передавала, что у них ранения ног и спины.
По предварительным данным, у мужчины, открывшего огонь, произошел конфликт с охраной. Она посчитала его подозрительным, пыталась прогнать и избила. Он покинул ТЦ и вернулся назад с оружием.
Предварительно, мужчина вел огонь из травматического оружия и произвел шесть выстрелов. «Осторожно, новости» пишет о трех выстрелах.
ТАСС передавал, что посетителей ТЦ на фоне стрельбы эвакуировали.
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