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Полиция задержала открывшего стрельбу в ТЦ в Мытищах

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу во время потасовки с охраной. Пострадали три человека

Полиция задержала открывшего стрельбу в ТЦ в Мытищах
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Стрелок, открывший огонь в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, задержан, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Телеграм-каналы также сообщали о трех пострадавших — по данным SHOT, это сам стрелок и два охранника. Baza передавала, что у них ранения ног и спины.

По предварительным данным, у мужчины, открывшего огонь, произошел конфликт с охраной. Она посчитала его подозрительным, пыталась прогнать и избила. Он покинул ТЦ и вернулся назад с оружием.

В ТЦ в Мытищах произошла стрельба
Общество

Предварительно, мужчина вел огонь из травматического оружия и произвел шесть выстрелов. «Осторожно, новости» пишет о трех выстрелах.

ТАСС передавал, что посетителей ТЦ на фоне стрельбы эвакуировали.

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