Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Богородском городском округе в Московской области возросла до 7 тыс. кв.м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Площадь пожара увеличилась до 7 000 квадратов, тушат 76 сотрудников и 26 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.
Данных о пострадавших нет.
Пожар начался рано утром 2 марта в деревне Большое Буньково Московской области, огнем была охвачена территория в 9 тыс. кв. м. Силы, участвующие в тушении пожара нарастили — ранее сообщалось о 45 сотрудников и 10 единицах техники МЧС России, работающих на месте пожара.
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