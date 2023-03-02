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В Ульяновске один человек погиб при ЧП во время испытаний самолета

ОАК: в Ульяновске один человек погиб при ЧП во время испытаний самолета
«Трагический инцидент» произошел при накачке внутрь отсека самолета избыточного давления, пояснил представитель ОАК. Речь идет о самолете Ил-76МД-90А
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

На заводе «Авиастар» в Ульяновске во время испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, «произошел трагический инцидент», в результате которого один человек погиб, несколько сотрудников предприятия пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ОАК. Там уточнили, что речь о самолете Ил-76МД-90А.

«В деталях разбираются. Но на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний произошел трагический случай», — рассказал представитель Объединенной авиастроительной корпорации.

На месте ЧП работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь, добавили в ОАК.

Telegram-канал Baza сообщил, что самолет «взорвался при испытаниях» в ангаре. По данным канала, пострадали шесть человек, один из них скончался. Из-за разгерметизации корпус воздушного судна разрушился.

Ульяновский завод «Авиастар» — филиал компании «Ил» (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ОАК). Главная разработка — тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, который завод строит по заказу Минобороны.

Ил-76МД-90А — модернизированная версия Ил-76МД. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, а также эвакуации раненых и больных. На базе Ил-76МД-90А создан конвертируемый самолет-заправщик Ил-78М-90А.

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самолет испытания разгерметизация ОАК Ил
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