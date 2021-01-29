Минпросвещения исключило переход на шестидневку в обязательном порядке

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Российские школы будут самостоятельно принимать решение о переводе детей на шестидневную учебную неделю, единого для всех изменения рабочего плана не планируется. Об этом говорится на сайте Минпросвещения.

«Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности», — указано в сообщении.

Ведомство уточнило, что, согласно законодательству, график обучения относится к полномочиям школ. Власти не собираются изменять действующие нормативы.

Минпросвещения также отметило, что у школ есть достаточно механизмов, чтобы, несмотря на пандемию, «школьники полноценно осваивали учебную программу в соответствии с учебным планом, а школы не допускали в этом процессе перегрузки детей».