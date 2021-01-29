Минпросвещения исключило переход на шестидневку в обязательном порядке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 13:33
Российский саночник завоевал медаль на чемпионате мира Спорт, 16:34 Продажи через Telegram после его разблокировки превысили ₽1,6 млрд в год Технологии и медиа, 16:31 СМИ сообщили о задержании певца Тимы Белорусских с 2 кг гашиша Общество, 16:28 Верховная рада приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19 Политика, 16:25 Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону Спорт, 16:11 Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 16:10 Министр культуры назвала Ланового «примером истинного служения искусству» Общество, 16:09 Москва утвердила архитектурную часть проекта «Академии спорта «Динамо»​ Пресс-релиз, 16:07 Даудов заявил о попытках Кадырова помочь арестованному в Москве чеченцу Политика, 16:04 Ипотека для ИП и самозанятых: как получить кредит в 2021 году Недвижимость, 15:58 Путин поручил проработать вопрос о доплате кураторам техникумов и училищ Общество, 15:57 Мурашко спрогнозировал переломный момент в борьбе с COVID-19 Общество, 15:52 Вице-губернатор, которому просили дать Героя России, уволился Политика, 15:45 Песков назвал не вопросом Кремля новый пост генерала из дела Голунова Общество, 15:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минпросвещения исключило переход на шестидневку в обязательном порядке

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские школы будут самостоятельно принимать решение о переводе детей на шестидневную учебную неделю, единого для всех изменения рабочего плана не планируется. Об этом говорится на сайте Минпросвещения.

«Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности», — указано в сообщении.

Кравцов оценил возможность введения шестидневки в российских школах
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ведомство уточнило, что, согласно законодательству, график обучения относится к полномочиям школ. Власти не собираются изменять действующие нормативы.

Минпросвещения также отметило, что у школ есть достаточно механизмов, чтобы, несмотря на пандемию, «школьники полноценно осваивали учебную программу в соответствии с учебным планом, а школы не допускали в этом процессе перегрузки детей».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов уже говорил, что школы будут выстраивать учебный процесс самостоятельно. «Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний», — сказал Кравцов.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи В какие ресторанные сети инвестировать в 2021 году: 3 варианта заработать Хватит оправдываться: как говорить с коллегами об их ошибках Как в России запретили давать взятки и «прятать» имущество в биткоинах

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

школы учеба Минпросвещения
Материалы по теме
Кравцов оценил возможность введения шестидневки в российских школах
Общество
В Минпросвещения сочли преждевременным вопрос о досрочном окончании года
Общество
В Минпросвещения заявили о сокращении бумажной нагрузки учителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter