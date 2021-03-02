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Пандемия коронавируса ,  
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SuperJob рассказал об оценке россиянами медицины и образования в пандемию

В большинстве российских городов-миллионников оценки находятся в диапазоне между двойкой и тройкой, показал опрос SuperJob
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Самые высокие оценки местным властям за качество работы систем здравоохранения и образования во время пандемии коронавируса поставили жители Казани. Наименьшие баллы получили чиновники из Волгограда и Воронежа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob (результаты есть у РБК).

По пятибалльной шкале столичную систему здравоохранения местные жители оценили в 3,1 балла. Работа образовательной системы в коронавирусные времена не получила и тройки — 2,9. Еще один вопрос, который задавали исследователи, касался уровня поддержки и взаимопомощи жителей города. По этому показателю Москва также получила 2,9 балла.

В Петербурге, судя по этому исследованию, ситуация со здравоохранением хуже (2,8 балла). Уровень взаимопомощи горожан получил там такую же оценку. А вот систему образования там оценили немного выше — 2,9 балла.

Жители других российских мегаполисов оценили работу системы здравоохранения так:

  • Краснодар и Челябинск — 2,9;
  • Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа — 2,8;
  • Самара и Екатеринбург — 2,7;
  • Воронеж, Омск, Пермь — 2,6;
  • Волгоград — 2,5.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

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Что касается системы образования, то жители Краснодара поставили 3,1 балла. Твердую тройку получили Самара, Челябинск и Ростов-на-Дону. Жители Уфы, Омска, Перми и Волгограда оценили работу этой отрасли в 2,9 балла. Нижний Новгород и Новосибирск получили 2,8 балла, а Красноярск — 2,7. Самый низкий показатель у представителей системы образования Воронежа — 2,6 балла.

Наивысшие же оценки по всем показателям выставили жители Казани. Системы образования и здравоохранения столицы Татарстана респонденты оценили на 3,4 балла. Уровень взаимопомощи горожан, по мнению казанцев, сравнительно высок — 3,3 балла.

Самые низкие оценки уровня взаимопомощи у Волгограда, Воронежа и Омска — 2,5 балла. Новосибирск и Пермь получили 2,6 балла по этому показателю. Жители Краснодара, Красноярска, Уфы, Челябинска и Нижнего Новгорода оценили взаимопомощь своих горожан на 2,7 балла.

Исследование SuperJob проводилось с 8 по 20 февраля в городах-миллионниках по всей стране. Были опрошены 11 тыс. человек старше 18 лет.

Как в конце декабря выясняли аналитики SuperJob, именно проблема взаимоотношений волнует значительную часть россиян. Так, отзывчивости и доброжелательности не хватает 15% москвичей, 16% екатеринбуржцев, а также 14% жителей Воронежа. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Максим Ярыгин
Superjob исследование пандемия коронавирус медицина
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