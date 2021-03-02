SuperJob рассказал об оценке россиянами медицины и образования в пандемию

В большинстве российских городов-миллионников оценки находятся в диапазоне между двойкой и тройкой, показал опрос SuperJob

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Самые высокие оценки местным властям за качество работы систем здравоохранения и образования во время пандемии коронавируса поставили жители Казани. Наименьшие баллы получили чиновники из Волгограда и Воронежа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob (результаты есть у РБК).

По пятибалльной шкале столичную систему здравоохранения местные жители оценили в 3,1 балла. Работа образовательной системы в коронавирусные времена не получила и тройки — 2,9. Еще один вопрос, который задавали исследователи, касался уровня поддержки и взаимопомощи жителей города. По этому показателю Москва также получила 2,9 балла.

В Петербурге, судя по этому исследованию, ситуация со здравоохранением хуже (2,8 балла). Уровень взаимопомощи горожан получил там такую же оценку. А вот систему образования там оценили немного выше — 2,9 балла.

Жители других российских мегаполисов оценили работу системы здравоохранения так: