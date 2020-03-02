Кудрин посоветовал Минздраву перепроверить данные о водоснабжении больниц

Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник, в Минздраве объяснили это тем, что аудиторы учитывали склады и гаражи. Алексей Кудрин заявил, что его ведомство использовало те же данные, что и министерство

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Минздраву следует вновь изучить данные Росстата о том, насколько медицинские учреждения обеспечены коммуникациями, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Так он прокомментировал заявление министерства о том, что в своем отчете по данному вопросу Счетная палата учитывала в том числе гаражи и склады.

Согласно данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января прошлого года 14% зданий, в которых располагаются все медицинские учреждения, находятся в аварийном состоянии. В 30,5% из них отсутствует водопровод, еще в 41,1% нет центрального отопления, говорилось в отчете. В Минздраве, комментируя эти данные, заявили, что аудиторы учитывали здания, в которых не оказывается медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и др.

По словам Кудрина, опубликованные Счетной палатой данные касаются всех лечебных учреждений, включая детские, которых в стране насчитывается около 116 тыс. «Если брать основные поликлиники и стационары, их около 40 тысяч, то они, в основном, на 95%, обеспечены водопроводом, а не обеспечены около 5%», — заявил он.

В основном, водопроводом не обеспечены фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), кабинеты первичной помощи врачей общей практики и другие учреждения, в число которых входят санаторно-курортные, реабилитационные центры и пр., сообщил глава Счетной палаты. Таким образом, они «больше чем на 50% не обеспечены соответствующей инфраструктурой», указал он. «Их очень много по стране, вот почему общая статистика такая», — констатировал Кудрин.