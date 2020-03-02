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Кудрин посоветовал Минздраву перепроверить данные о водоснабжении больниц

Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник, в Минздраве объяснили это тем, что аудиторы учитывали склады и гаражи. Алексей Кудрин заявил, что его ведомство использовало те же данные, что и министерство
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минздраву следует вновь изучить данные Росстата о том, насколько медицинские учреждения обеспечены коммуникациями, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Так он прокомментировал заявление министерства о том, что в своем отчете по данному вопросу Счетная палата учитывала в том числе гаражи и склады.

Согласно данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января прошлого года 14% зданий, в которых располагаются все медицинские учреждения, находятся в аварийном состоянии. В 30,5% из них отсутствует водопровод, еще в 41,1% нет центрального отопления, говорилось в отчете.

В Минздраве, комментируя эти данные, заявили, что аудиторы учитывали здания, в которых не оказывается медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и др.

По словам Кудрина, опубликованные Счетной палатой данные касаются всех лечебных учреждений, включая детские, которых в стране насчитывается около 116 тыс. «Если брать основные поликлиники и стационары, их около 40 тысяч, то они, в основном, на 95%, обеспечены водопроводом, а не обеспечены около 5%», — заявил он.

Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
Общество

В основном, водопроводом не обеспечены фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), кабинеты первичной помощи врачей общей практики и другие учреждения, в число которых входят санаторно-курортные, реабилитационные центры и пр., сообщил глава Счетной палаты. Таким образом, они «больше чем на 50% не обеспечены соответствующей инфраструктурой», указал он. «Их очень много по стране, вот почему общая статистика такая», — констатировал Кудрин.

Он отметил, что в этот список, как правило, не входят гаражи, склады и технические строения, учетом которых Минздрав объяснял расхождение своих данных и информации Счетной палаты.

«Мы пользуемся одной и той же статистикой. Это могут быть, от силы, гаражи в «скорой помощи», но это исключительно учреждения и здания, лицензируемые как лечебные учреждения, никак не гаражи и склады», — отметил Кудрин.

В данном случае, как отметил он, Минздраву необходимо дополнительно изучить эти цифры, формирующиеся на основе исследования Росстата. «Конечно, признать, что у нас на данном этапе такое количество учреждений не обеспечено, неприятно», — подытожил Кудрин.

РБК направил запрос в Минздрав.

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В ответ на данные Счетной палаты Минздрав уже предоставил свой отчет, в котором отмечалось, что по состоянию на 1 января 2019 года из 20 тыс. зданий, в которых располагались подразделения медицинских организаций, оказывающих амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тыс., центральное отопление — в 17,5 тыс., канализация — в 18,7 тыс. Из почти 11 тыс. зданий, в которых оказывалась стационарная медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тыс., центральное отопление — в 10 тыс., канализация — в 10,5 тыс., а из 5 тыс. подразделений медорганизаций, оказывающих и амбулаторную, и стационарную медпомощь, водопровод был в 4,9 тыс., центральное отопление — в 4,6 тыс, канализация — в 4,8 тыс.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Алексей Кудрин, Минздрав, водоснабжение
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