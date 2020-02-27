Минздрав поспорил с ведомством Кудрина из-за больниц без отопления и воды

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Минздрав ответил на приведенные в докладе Счетной палаты данные об отсутствии водопровода почти в трети российских медучреждений. Министерство здравоохранения утверждает, что статистическая форма, которая была использована Счетной палатой при подготовке данных об оснащении больниц и поликлиник, предполагает также включение «информации о зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь — гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и др.».

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, по состоянию на 1 января 2019 года из 20 тысяч зданий, в которых расположены подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тысячах, центральное отопление в 17,5 тысячах, канализация — в 18,7 тысячах. «Из почти 11 тысяч зданий, в которых оказывалась стационарная медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тысячах, центральное отопление в 10 тысячах, канализация в 10,5 тысячах», — сообщили в пресс-службе Минздрава. Кроме того,

из 5 тысяч подразделений медорганизаций, оказывающих и амбулаторную и стационарную медпомощь, водопровод имелся в 4,9 тыс., центральное отопление — в 4,6 тыс, канализация — в 4,8 тыс., уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в настоящее время проводится изучение и согласование региональных программ развития первичной медико-санитарной помощи в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. На программу до 2024 года регионам будет выделено 500 млрд руб. из бюджета.

РБК направил запрос в Счетную палату с просьбой прокомментировать замечание Минздрава.