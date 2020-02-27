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Минздрав поспорил с ведомством Кудрина из-за больниц без отопления и воды

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Минздрав ответил на приведенные в докладе Счетной палаты данные об отсутствии водопровода почти в трети российских медучреждений. Министерство здравоохранения утверждает, что статистическая форма, которая была использована Счетной палатой при подготовке данных об оснащении больниц и поликлиник, предполагает также включение «информации о зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь — гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и др.».

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, по состоянию на 1 января 2019 года из 20 тысяч зданий, в которых расположены подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тысячах, центральное отопление в 17,5 тысячах, канализация — в 18,7 тысячах. «Из почти 11 тысяч зданий, в которых оказывалась стационарная медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тысячах, центральное отопление в 10 тысячах, канализация в 10,5 тысячах», — сообщили в пресс-службе Минздрава. Кроме того,
из 5 тысяч подразделений медорганизаций, оказывающих и амбулаторную и стационарную медпомощь, водопровод имелся в 4,9 тыс., центральное отопление — в 4,6 тыс, канализация — в 4,8 тыс., уточнили в ведомстве.

Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
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В министерстве добавили, что в настоящее время проводится изучение и согласование региональных программ развития первичной медико-санитарной помощи в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. На программу до 2024 года регионам будет выделено 500 млрд руб. из бюджета.

РБК направил запрос в Счетную палату с просьбой прокомментировать замечание Минздрава.

27 февраля Счетная палата опубликовала отчет, посвященный оценке эффективности расходования федерального бюджета в 2018-2019 годах, направленного на развитие материально-технической базы. В частности, госаудиторы из ведомства Алексея Кудрина пришли к выводу о неэффективности расходования средств для оснащения детских поликлиник.

На 1 января 2019 года 14% зданий, в которых располагаются все медицинские учреждения находятся в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствует водопровод, еще в 41,1% нет центрального отопления, — говорилось в отчете Счетной палаты.

Похожие данные приводила Счетная палата и в 2017 году. «Статистика за 2016 г. говорит о том, что в 31% медицинских организаций нет водопровода, в 35,5% — канализации, в 40,5% — центрального отопления, 10 900 зданий — арендованные. 33% рентгеновских аппаратов в российских клиниках работают уже больше 10 лет и нуждаются в замене, то же касается 24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики», — говорила в интервью «Ведомостям» возглавлявшая тогда Счетную палату Татьяна Голикова, сейчас вице-премьер, курирующий работу Минздрава.

Теги: Минздрав, Счетная палата, больницы
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