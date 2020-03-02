Мужчина распылил газ из баллончика в ходе конфликта в метро Петербурга

Фото: Григорий Дукор / Reuters

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту распыления газа из баллончика в ходе конфликта, произошедшего в петербургском метро. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию поступило сообщение о конфликте на станции метро «Академическая». «Конфликт произошел около 00:05 между двумя группами людей, в ходе которого один из участников распылил газ из баллончика, и конфликт продолжился в вагоне до станции метро «Политехническая», — заявили там.

В сообщении отмечается, что распылившие газ неизвестные скрылись, когда к ним попытались приблизиться сотрудники метрополитена. В данный момент по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта.

В декабре на пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель открыл стрельбу. Позднее его задержали.