В Петербурге произошел дорожный конфликт со стрельбой

На пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта, его задержали, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Инцидент произошел 23 декабря. По данным полиции, на проспекте Ветеранов водитель Nissan Almera совершил наезд на 21-летнего молодого человека. Начался словесный конфликт, после чего автомобилист сделал несколько выстрелов из похожего на пистолет предмета по ногам и в грудь мужчины и уехал.

Когда пострадавший попросил помощи у охранной службы, водитель Nissan снова наехал на него и скрылся, протаранив припаркованные автомобили.

Стрелявшего задержали, им оказался 23-летний уроженец Дагестана. По факту произошедшего завели дело по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством). Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Ранее, 22 декабря, мужчина выстрелил из пистолета во время конфликта в ресторане Петербурга. Между двумя мужчинами возникла ссора, один из них ударил другого рукояткой пистолета по голове, в результате произошел непроизвольный выстрел.