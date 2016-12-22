СМИ узнали о перезапуске «Пиратов карибского моря» без Джонни Деппа

Американский актер Джонни Депп больше не будет сниматься в серии фильмов «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на сценариста картин Стюарта Битти.

Издание отмечает, что студия Disney планирует перезагрузку франшизы. Битти рассказал, что сценаристы фильма «Дэдпул» Ретт Риз и Пол Верник будут работать над ее перезапуском.

В серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джонни Депп сыграл одного из главным персонажей капитана Джека Воробья. Первая лента вышла в 2003 году. За роль в этом фильме актер был номинирован на премию «Оскар».

Два года назад бывшая жена Деппа Эмбер Хёрд обвинила его в избиении. В результате суд запретил актеру приближаться к ней ближе, чем на 100 ярдов.

В июле 2018 года менеджер по подбору локаций картины «Город лжи» Грег Брукс также обвинил актера в избиении и подал на него в суд. Он заявил, что во время работы Депп употреблял алкоголь и наркотики.