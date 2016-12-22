Суд в Германии арестовал основного обвиняемого по «кокаиновому делу»

Суд в Берлине санкционировал заключение под стражу бизнесмена Андрея Ковальчука, которого власти России обвиняют в организации контрабанды почти 400 кг кокаина из Аргентины. Экстрадиция Ковальчука займет до нескольких недель

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Участковый суд в Берлине арестовал бизнесмена Андрея Ковальчука, которого российское МВД обвиняет в организации контрабанды кокаина из Аргентины в Россию. Об этом РБК сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.

«Судья принял решение поместить его под стражу до рассмотрения вопроса об экстрадиции. Срок ареста они не определяют — арест действует до момента, когда дело поступит в суд Берлина, который будет по существу рассматривать вопрос экстрадиции», — сказал Жеребенков.

Ковальчук был задержан немецкой полицией в четверг, 1 марта, говорил РБК ранее Жеребенков, которому об этом, в свою очередь, сообщила супруга бизнесмена. Позднее информацию подтвердил пресс-секретарь посольства России в Германии Денис Микерин. Бизнесмен был задержан в земле Бранденбург недалеко от озера Шармютцель — в популярном курортном районе в 30 км к юго-востоку от Берлина, уточнил в беседе с РБК пресс-секретарь генпрокуратуры Берлина, старший прокурор Мартин Штельтнер. Международный ордер на его арест выдала Россия, уточнил собеседник РБК.

Решение об аресте вынес подготовительный суд (Bereitschaftsgericht) — особая инстанция при суде берлинского района Тиргартен, сообщил Штельтнер. Это суд для срочных дел в нерабочее время; именно этот суд проводит слушания и выносит решения о нарушении немецкого Закона о пребывании. Другими словами, именно подготовительный суд занимается в Берлине делами иностранных граждан, где присутствует вопрос выдачи и репатриации, пояснил прокурор.

Процесс репатриации Ковальчука будет долгим — не менее нескольких недель, добавил Штельтнер. По его словам, российские власти должны отправить немецким коллегам запрос на экстрадицию и его должен будет рассмотреть суд Берлина (Kammergericht). Но даже если запрос будет удовлетворен, финальное решение примет Федеральное агентство юстиции в Бонне (занимается вопросами международных правовых сношений в составе Минюста ФРГ).

22 февраля министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала о совместной с Россией спецоперации по контролируемой поставке в Москву 389 кг кокаина, обнаруженного на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. В декабре 2016 года посол России Виктор Коронелли сообщил властям Аргентины о кокаине, найденном в подсобном помещении школы при диппредставительстве. Наркотик был тайно заменен на муку, чемоданы с ним снабдили GPS-передатчиками и под контролем спецслужб доставили в Россию, чтобы раскрыть российскую часть преступной цепочки. В операции участвовал борт специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства, выяснил РБК.

К поставке наркотика имели отношение минимум шесть человек, их руководителем был живущий в Германии бизнесмен Андрей Ковальчук, писало аргентинское издание Clarin. Ковальчук был объявлен в розыск российскими властями. Также в рамках дела в Аргентине были задержаны местный полицейский Иван Близнюк, которого СМИ связывали с охраной российского посольства, и его друг механик Александр Чикало. В Москве МВД через суд добилось ареста бывшего завхоза посольства в Аргентине Али Абянова, а также Иштимира Худжамова и Владимира Калмыкова, которые приехали получать груз и были задержаны с поличным.

Ковальчук считался среди сотрудников посольства «куратором» из спецслужб, рассказывал РБК адвокат Александр Костанянц, защищающий Абянова. По словам защитника, завхоз считал его авторитетным силовиком и «чуть ли не генералом». Работа Ковальчука была связана с департаментом безопасности российского МИДа, писал «Росбалт». МИД и посольство России в Германии заявили, что Ковальчук не являлся их сотрудником.

Clarin называло Ковальчука бизнесменом, торгующим премиальными товарами — алкоголем, икрой, кофе и сигарами. Сам Ковальчук в интервью «Коммерсанту» заявлял, что приобрел и оставил на хранение в школе не кокаин, а ямайский кофе, который к тому же был упакован в восемь, а не двенадцать, чемоданов. Для доставки груза в Россию бизнесмен арендовал место на борту транспортного самолета, пояснял РБК адвокат Жеребенков. В дальнейшем, согласно его версии, кокаин, доставленный из Аргентины другим бортом, выдали за груз Ковальчука.