Британский премьер-министр получил ядовитую посылку

Ряду политических деятелей Великобритании, в том числе премьер-министру страны Тони Блэру, были отправлены посылки с токсичными веществами. Всего удалось обнаружить 16 опасных посылок.

Накануне в полицию поступил анонимный телефонный звонок. Неизвестный утверждал, что разослал ядовитые вещества, и назвал себя членом Шотландской национальной освободительной армии. Это одна из экстремистских групп шотландских националистов, однако до сих пор не было информации о ее агрессивных действиях.

В посылках обнаружены едкие химические вещества, замаскированные под эвкалиптовое масло. Содержимое посылок по внешнему виду напоминало продукцию ароматерапии с приложенной инструкцией по ее использованию. Судебная экспертиза показала, что в конвертах содержалась гидроокись натрия, вызывающая повреждения кожных покровов.

А в Австралии из транспортного парка на окраине Перта похищено 80 литров цианида натрия. Власти всерьез обеспокоены тем, что цианид может быть использован для отравления воды и воздуха. Управление Западной Австралии по чрезвычайным ситуациям объявило, что приняло меры для ужесточения контроля за запасами воды и системами водоснабжения.

Австралийские источники утверждают, что поскольку 20-литровые канистры не были маркированы, и при этом ничего больше не было украдено, можно говорить о том, что воры искали именно цианид натрия. Вообще же это вещество в таких больших количествах легально используется лишь в золотодобыче, одной из самых развитых отраслей австралийской промышленности.