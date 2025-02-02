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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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WSJ сообщила о связи «такси для генералов» и авиакатастрофы в Вашингтоне

WSJ описала связь воздушного «такси для генералов» и авиакатастрофы в Вашингтоне
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Авиакатастрофа в Вашингтоне
Вертолет, который столкнулся с лайнером в Вашингтоне, относился к подразделению, перевозящему высокопоставленных чиновников и генералов. Машина в последнем полете отрабатывала транспортировку высших лиц при атаке на столицу
Аэропорт Рональда Рейгана
Аэропорт Рональда Рейгана (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, проводил тренировочный полет, отрабатывая перевозку высших руководителей США в безопасную зону в случае атаки на столицу, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

29 января вертолет и летевший из Канзаса Bombardier CRJ700 авиакомпании American Eagle, «дочки» American Airlines, столкнулись в аэропорту имени Рональда Рейгана в столице США. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, три человека — в вертолете. Выживших нет.

Среди пассажиров Bombardier были российские фигуристы — в том числе Вадим Наумов и Евгения Шишкова, чемпионы мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар. Они работали тренерами в США.

Вертолет относился к 12-му авиационному батальону. Это подразделение в прошлом перевозило высокопоставленных американских чиновников в горячие точки и обратно, например, в ходе конфликта во Вьетнаме. Сейчас оно работает в основном на территории США и занимается транспортировкой военных высоких рангов, а также отвечает за «план обеспечения непрерывности операций», который позволяет правительству продолжать работу в случае атак, подобных теракту 11 сентября 2001 года.

WSJ отмечает, что вертолеты батальона выполняют роль своеобразного «воздушного такси для VIP-персон Вашингтона»: машины, на которых летали высокопоставленные лица, специально окрашены и потому называются gold tops.

Столкнувшимся с лайнером в Вашингтоне вертолетом управляла женщина
Общество
Фото:Petty Officer 1st Class Brandon Giles / U.S. Coast Guard / Getty Images

Житель Вашингтона и соучредитель сайта для отслеживания перелетов вертолетов Helicopters of DC Эндрю Логан, рассказал, что функцию VIP-такси для высокопоставленных генералов также выполняет 1-я вертолетная эскадрилья ВВС.

«Я слышал, как пилоты говорили, что им нравится быть таксистами для генералов», — сказал он.

Один из пилотов в разговоре с изданием отметил, что в 75% случаев встречал военные вертолеты в аэропорту Рональда Рейгана. Он назвал его самым нелюбимым из-за загруженности и коротких ВПП.

Источники WSJ из числа военных назвали транспортировку генералов на вертолетах необходимостью, а не правом, так как им нужно эффективно расходовать время, в том числе отправляясь за пределы столичного региона.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Вашингтон авиакатастрофа Black Hawk вертолеты


 

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