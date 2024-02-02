«Известия» узнали о планах Минтруда бороться с зарплатами в конвертах
Минтруд планирует получить доступ к данным россиян, в том числе относящимся к налоговой тайне. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства. Данную инициативу должны согласовать Федеральная налоговая служба (ФНС) и Роструд, в случае ее утверждения документ вступит в силу 1 марта 2024 года.
Согласно проекту приказа, Минтруд намерен получать от налоговых органов информацию о нарушениях или указывающих на неформальную занятость признаках, в том числе при заключении договоров гражданско-правового характера с фактическим выполнении функций постоянных работников, данные о компаниях, сотрудничающих с более 10 самозанятыми, чей средний размер ежемесячных начислений превышает 50 тыс. руб., а также информацию об организациях с превышением на 35% среднемесячной заработной платы от средних значений в регионе. В органы Роструда и межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости предлагается, в частности, передавать о таких работодателях ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, код постановки на учет, а также сумму доначисленных налогов. Информация о компаниях и индивидуальных предпринимателях, которая не размещена в открытом доступе, в том числе реквизиты счетов, движение по ним, сумма налогов, сборов и взносов к уплате, является налоговой тайной.
Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок и государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц заявили «Известиям», что с помощью этой инициативы ведомство сможет эффективно бороться с неформальной занятостью, в том числе с выплатой россиянам заработных плат в конвертах. Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в свою очередь отмечает отсутствие достаточного количества кадров в Роструде для подобной работы и наличие ограничений на внеплановые проверки бизнеса. Эксперт считает затруднительными проверки сотрудников на местах у теневых работодателей, а самым эффективным способом борьбы с такой занятостью, по его мнению, является анализ соотношения доходов и расходов конкретного человека.
Ранее замруководителя ФНС Светлана Бондарчук предлагала в первую очередь определить людей, имеющих «теневые доходы», в качестве усиления контроля над подобной занятостью. «Нужно тех людей, которые не заняты в легальных трудовых отношениях, как-то «окрасить». Нужно их определить, сегментировать, понять, за счет чего они живут. Конечно, они имеют источники доходов. Но эти источники могут быть разные, не всегда налогооблагаемые», — говорила она на полях Московского финансового форума.
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