СМИ сообщили о гибели агента ФБР при попытке провести обыск во Флориде

По данным источников AP, в момент происшествия агенты ФБР пришли по адресу, чтобы провести обыск по делу об эксплуатации детей

Фото: Marta Lavandier / AP

Несколько агентов ФБР пострадали в перестрелке 2 февраля, когда пришли с ордером на обыск в один из домов в американском городе Санрайз, штат Флорида. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местное полицейское управление.

По данным полиции, инцидент произошел около 06:00 по местному времени (14:00 мск) 2 февраля. Точное число убитых не называют.

Местное издание Miami Herald со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что погиб один агент ФБР, также есть неподтвержденная информация о втором погибшем агенте. Еще несколько сотрудников были ранены.

По данным Miami Herald, с обыском пришли у мужчине, подозреваемому в хранении детской порнографии. Источник издания сообщает, что по предварительным данным мужчина покончил с собой после того, как открыл стрельбу по агентам ФБР.

Полиция заявила, что угрозы для местных жителей нет, однако из призвала пока призвала их оставаться в своих домах.