В бета-версии iOS появилась возможность запретить таргетировать рекламу

В новой версии появилась функция, с помощью которой пользователь может запретить разработчикам отслеживать его данные, чтобы персонализировать рекламу. Ранее такое обновление раскритиковал Facebook

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Apple выпустила первую бета-версию iOS 14.5 для разработчиков, пишет портал Engadget.

Эта версия мобильной операционной системы предусматривает функцию конфиденциальности, с помощью которой пользователь может запретить разработчикам приложений отслеживать его данные для персонализации рекламы.

Как отмечает Engadget, эта версия будет первой, где отслеживание станет полностью прозрачным. Разработчики приложений должны будут запрашивать согласие пользователя перед сбором его идентификатора для рекламодателей.

Кроме того, в iOS 14.5 появилась возможность разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая с лица защитную маску. Для корректной работы Face ID понадобится наличие разблокированных Apple Watch на руке.