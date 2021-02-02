В Кремле ответили на сообщения о содержании людей в автозаках 40 часов

По словам Дмитрия Пескова, в случае подтверждения фактов необходимо принять меры

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле знают о сообщениях СМИ, в которых указывалось, что задержанные на несанкционированной акции протеста 31 января люди провели в автозаках около 40 часов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, их надо проверить, и, если они подтвердятся, принять меры, передает «РИА Новости».

«Мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят тоже эти сообщения, поэтому здесь, опять же, нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры», — заявил Песков.

Рано утром 2 февраля в Сети появилось видеообращение группы людей, находившихся в автозаке. Они утверждали, что были задержаны 31 января и с тех пор в течение более 40 часов находились в автобусах возле спецприемника в деревне Сахарово (Троицкий административный округ в Новой Москве). По их словам, людей не выпускали в туалет, им не давали воды, вынуждали ночью стоять в переполненных автозаках.

Спустя несколько часов в ГУ МВД по Москве заявили, что дадут оценку процедуре оформления граждан в специализированные учреждения. Там заверили, что все арестованные по решению суда обеспечены питьем и горячим питанием.