ФСБ изъяла у подпольных оружейников миномет и пушку
Около двухсот единиц огнестрельного оружия было изъято сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время обысков, проведенных в нелегальных оружейных мастерских в различных регионах России. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.
В руки спецслужб попали не только более ста пистолетов и револьверов (от пистолетов Макарова и ТТ до Glock) и несколько десятков винтовок и карабинов, но также три пулемета, специальная снайперская винтовка «Винторез», 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка.
Кроме того, изъяты десятки минометных мин различного калибра и ручных гранат, свыше 26 тыс. патронов и почти 35 кг взрывчатых веществ.