 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Амстердаме в новогоднюю ночь произошел пожар в церкви XIX века

Пожар в новогоднюю ночь уничтожил историческую церковь Вонделкерк в Амстердаме

В Амстердаме в новогоднюю ночь произошел пожар в церкви XIX века
Video

В новогоднюю ночь в Амстердаме произошел масштабный пожар, почти уничтоживший историческую церковь Вонделкерк. Об этом сообщает NH Nieuws.

Возгорание в верхней части церкви началось около 1:00 1 января (23:00 31 декабря мск). Причины пожара пока не установлены.

Здание уничтожено почти полностью, уцелели только стены. Изначально спасатели опасались обрушения церкви, но инженеры признали конструкцию устойчивой.

Церковь Вонделкерк до пожара
Церковь Вонделкерк до пожара
(Фото: Kiev.Victor / Shutterstock)

В связи с пожаром в районе Амстердама, где расположена церковь, ввели меры безопасности. Все улицы вокруг перекрыли. Из-за искр и дыма, распространявшихся в восточном направлении, были эвакуированы жители нескольких десятков близлежащих домов. Также для работы пожарных отключили электричество примерно в 90 домах. Эвакуированных жителей разместили в одном из магазинов.

На острове Шикотан сгорела единственная церковь
Общество
Фото:пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии

Пожарные столкнулись с трудностями из-за размеров здания и ветра, который способствовал быстрому распространению огня. Из-за опасности обрушения церковь тушили только снаружи, используя воду из соседнего Вонделпарка. Власти предупредили жителей о сильном задымлении и рекомендовали закрыть окна и двери.

Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала пожар «интенсивным и ужасным».

Неоготическая церковь Вонделкерк была построена в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса (автора Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме). Она названа в честь голландского поэта Йостана ван ден Вондела — представителя золотого века нидерландской литературы. C 1970-х здание не использовалось для богослужений, а служило площадкой для выставок, концертов и общественных мероприятий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
пожар Нидерланды Церковь Амстердам
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины Общество, 14:20
На Кубани десятки тысяч человек остались без света на Новый год Общество, 14:18
На чем ездил Дед Мороз: от ЗИС-110Б до 800-сильного Dodge Авто, 14:16
В Херсонской области объявили два дня траура из-за атаки дронов Общество, 13:48
В Амстердаме в новогоднюю ночь произошел пожар в церкви XIX века Общество, 13:23
Как снизить риск инсульта после микроинсультаПодписка на РБК, 13:19
«Похороны» Duolingo и коллаборация с моделью OnlyFans: PR-провалы-2025Подписка на РБК, 12:46
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк Политика, 12:45
В Курской области из-за атаки дронов повреждены пять домов Общество, 12:31
Российские военные сбили украинский Су-27 Политика, 12:26
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области Общество, 12:21
На территории НПЗ в Краснодарском крае возник пожар после падения дрона Политика, 12:10
Взрыв в баре на курорте в Альпах. Видео Общество, 12:08
Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40 Общество, 11:57