В Амстердаме в новогоднюю ночь произошел пожар в церкви XIX века

Video

В новогоднюю ночь в Амстердаме произошел масштабный пожар, почти уничтоживший историческую церковь Вонделкерк. Об этом сообщает NH Nieuws.

Возгорание в верхней части церкви началось около 1:00 1 января (23:00 31 декабря мск). Причины пожара пока не установлены.

Здание уничтожено почти полностью, уцелели только стены. Изначально спасатели опасались обрушения церкви, но инженеры признали конструкцию устойчивой.

Церковь Вонделкерк до пожара (Фото: Kiev.Victor / Shutterstock)

В связи с пожаром в районе Амстердама, где расположена церковь, ввели меры безопасности. Все улицы вокруг перекрыли. Из-за искр и дыма, распространявшихся в восточном направлении, были эвакуированы жители нескольких десятков близлежащих домов. Также для работы пожарных отключили электричество примерно в 90 домах. Эвакуированных жителей разместили в одном из магазинов.

Пожарные столкнулись с трудностями из-за размеров здания и ветра, который способствовал быстрому распространению огня. Из-за опасности обрушения церковь тушили только снаружи, используя воду из соседнего Вонделпарка. Власти предупредили жителей о сильном задымлении и рекомендовали закрыть окна и двери.

Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала пожар «интенсивным и ужасным».

Неоготическая церковь Вонделкерк была построена в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса (автора Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме). Она названа в честь голландского поэта Йостана ван ден Вондела — представителя золотого века нидерландской литературы. C 1970-х здание не использовалось для богослужений, а служило площадкой для выставок, концертов и общественных мероприятий.