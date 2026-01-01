В Амстердаме в новогоднюю ночь произошел пожар в церкви XIX века
В новогоднюю ночь в Амстердаме произошел масштабный пожар, почти уничтоживший историческую церковь Вонделкерк. Об этом сообщает NH Nieuws.
Возгорание в верхней части церкви началось около 1:00 1 января (23:00 31 декабря мск). Причины пожара пока не установлены.
Здание уничтожено почти полностью, уцелели только стены. Изначально спасатели опасались обрушения церкви, но инженеры признали конструкцию устойчивой.
В связи с пожаром в районе Амстердама, где расположена церковь, ввели меры безопасности. Все улицы вокруг перекрыли. Из-за искр и дыма, распространявшихся в восточном направлении, были эвакуированы жители нескольких десятков близлежащих домов. Также для работы пожарных отключили электричество примерно в 90 домах. Эвакуированных жителей разместили в одном из магазинов.
Пожарные столкнулись с трудностями из-за размеров здания и ветра, который способствовал быстрому распространению огня. Из-за опасности обрушения церковь тушили только снаружи, используя воду из соседнего Вонделпарка. Власти предупредили жителей о сильном задымлении и рекомендовали закрыть окна и двери.
Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала пожар «интенсивным и ужасным».
Неоготическая церковь Вонделкерк была построена в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса (автора Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме). Она названа в честь голландского поэта Йостана ван ден Вондела — представителя золотого века нидерландской литературы. C 1970-х здание не использовалось для богослужений, а служило площадкой для выставок, концертов и общественных мероприятий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах