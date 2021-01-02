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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн

Калифорния и Техас лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования. В штатах Флорида и Нью-Йорк также выявлено более миллиона заражений
Фото: Matt Slocum / AP
Фото: Matt Slocum / AP

С начала пандемии в США коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 20 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим.

По состоянию на 00:40 мск 2 января в стране подтверждено 20 млн 74 тыс. случаев инфицирования. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю. Следом идет Индия с 10,2 млн зараженных, третью строку занимает Бразилия, где выявлено 7,6 млн случаев инфицирования. Замыкают пятерку Россия (3,1 млн) и Франция (2,6 млн).

Число летальных исходов в США, по данным университета, составило 346,8 тыс. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допускают, что к концу января показатель может превысить 400 тыс.

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Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

Как следует из подсчета ресурса Worldometers, на первом месте в США по числу заражений находится Калифорния (2,3 млн), на втором — Техас (1,7 млн). Более миллиона случаев инфицирования выявили также в штатах Флорида и Нью-Йорк.

Во всем мире с начала пандемии заразились 83,8 млн человек, свыше 1,8 млн скончались.

В середине декабря американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Тогда же президент Дональд Трамп объявил о начале вакцинаци. Позже регулятор дал разрешение на использование второго препарата — от компании Moderna.

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Источник: JHU
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Автор
Наталия Анисимова
коронавирус США COVID-19
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