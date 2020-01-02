Общество , 02 янв, 09:39
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На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
Кроме него погибли семь человек, двое высокопоставленных военных, включая сотрудника Минобороны, числятся пропавшими без вести. Всего на борту Black Hawk находились 13 человек
Начальник Генштаба Тайваня Шэн Иминь
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на властей. Имин и еще семь человек погибли.
Всего на борту находились 13 человек. Среди погибших, как пишет газета, — один подполковник, один капитан, двое старших сержантов, один майор и два генерала. Разбившийся вертолет обнаружили в тайваньском городе Синбэй. Еще два человека из числа высокопоставленных военных, включая сотрудника Министерства обороны, числятся пропавшими. Остальных удалось спасти.
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