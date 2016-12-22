2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации

В 2017 году количество погибших в авиакатастрофах самолетов коммерческой авиации составило 44 человека, что является абсолютно рекордным показателем с 1946 года, говорится в отчете портала Aviation Safety Network.
Всего, по данным портала, в 2017 году произошло 10 катастроф с сертифицированными самолетами пассажирской и транспортной авиации, вместимостью более 14 человек. В отчет не были включены данные об авиакатастрофах в военно-транспортной авиации.
В 2016-м году, говорится в отчете, в авиакатастрофах погибли 303 человека, еще годом ранее — 537, а в 2014-м году жертвами авиакатастроф стали 961 человек.
Пять авиакатастроф произошли с пассажирскими самолетами, пять — с грузовыми. При этом общее количество полетов коммерческой авиации в 2017 году превысило 36 млн.
В отчете отмечается, что если в представленные данные включить катастрофы военно-транспортной авиации и некоммерческих рейсов, то общее количество инцидентов со смертельным исходом возросло бы до 24, а количество погибших составило бы 230 человек.
Последняя крупная авиакатастрофа рейсового пассажирского самолета, в которой погибли более 100 человек, произошла 31 октября 2015 года на Синае. Тогда в результате взрыва на борту после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха разбился Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Расследование показало, что бомбу на борт самолета пронес сотрудник сервисной службы аэропорта.