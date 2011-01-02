Б.Немцова арестовали на 15 суток

Сопредседатель движения "Солидарность" Борис Немцов получил 15 суток ареста. Суд признал его виновным за неповиновение сотрудникам милиции во время акции на Триумфальной площади 31 декабря.

Сам же Б.Немцов в интервью "Эхо Москвы" назвал решение суда "позором и издевательством над правосудием".

Б.Немцов добавил, что его защита собирается обжаловать вынесенный приговор.

Ранее по такой же статье был арестован лидер "Другой России" Эдуард Лимонов как один из организаторов несогласованного митинга на Триумфальной площади. Он был задержан 31 декабря на выходе из своего подъезда

Напомним, 31 декабря 2010г. в Москве на Триумфальной площади за попытку проведения несанкционированной акции были задержаны около 70 человек, среди которых были лидеры оппозиции.

Следующая акция в поддержку 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу собраний, состоится 31 января 2011г.