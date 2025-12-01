 Перейти к основному контенту
Общество
0

В России впервые успешно пересадили сердце пациенту с ВИЧ-инфекцией

В Петербурге провели первую успешную операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

В России впервые успешно проведена трансплантация сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией. Операция длилась более 12 часов, ее провели в Центре Алмазова при поддержке специалистов Петербургского центра СПИД, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Академик Покровский сообщил об увеличении числа россиян с ВИЧ-инфекцией
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее пациент уже переносил операцию на сердце — ему устанавливали искусственный левый желудочек. Однако из-за прогрессирующей сердечной недостаточности понадобились более серьезные меры. Пациент смог получить донорское сердце благодаря эффективному контролю над ВИЧ, уточнили медики.

«У этого пациента стабильная подавленная вирусная нагрузка, достаточный уровень CD4-лимфоцитов (вирус иммунодефицита человека поражает именно эти клетки. — РБК)», — рассказала заведующая поликлиническим инфекционным отделением № 1 Светлана Майорова.

1 декабря мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, он был провозглашен ВОЗ в 1988 году — почти через шесть лет после того, как в медицинском сообществе появился термин «синдром приобретенного иммунного дефицита».

Как ранее заявил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий, охват тестированием на ВИЧ в России в 2024 году увеличился на 37,2% — это более 54 млн обследованных, а более двух третей случаев ВИЧ-инфекции в стране выявляют на ранней стадии.

Теги
Анастасия Лежепекова
пересадка трансплантация органов СПИД Центр СПИД Роспотребнадзор Санкт-Петербург
