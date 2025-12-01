В России впервые успешно пересадили сердце пациенту с ВИЧ-инфекцией
В России впервые успешно проведена трансплантация сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией. Операция длилась более 12 часов, ее провели в Центре Алмазова при поддержке специалистов Петербургского центра СПИД, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.
Ранее пациент уже переносил операцию на сердце — ему устанавливали искусственный левый желудочек. Однако из-за прогрессирующей сердечной недостаточности понадобились более серьезные меры. Пациент смог получить донорское сердце благодаря эффективному контролю над ВИЧ, уточнили медики.
«У этого пациента стабильная подавленная вирусная нагрузка, достаточный уровень CD4-лимфоцитов (вирус иммунодефицита человека поражает именно эти клетки. — РБК)», — рассказала заведующая поликлиническим инфекционным отделением № 1 Светлана Майорова.
1 декабря мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, он был провозглашен ВОЗ в 1988 году — почти через шесть лет после того, как в медицинском сообществе появился термин «синдром приобретенного иммунного дефицита».
Как ранее заявил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий, охват тестированием на ВИЧ в России в 2024 году увеличился на 37,2% — это более 54 млн обследованных, а более двух третей случаев ВИЧ-инфекции в стране выявляют на ранней стадии.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили