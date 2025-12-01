На Украине из-за евроинтеграции перестанут производить коньяк
С января 2026 года на Украине больше не будут производить спиртное под названием «коньяк», теперь напиток будут выпускать как «бренди», сообщает Forbes.
Как пишет журнал, в декабре 2025 года завершается десятилетний переходный период, за который украинские производители коньяка должны были поменять название спиртного на бренди. Это является частью евроинтеграции Украины, уточняет Forbes.
«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo — лимитированной партии в 20 тыс. бутылок десятилетнего напитка», — говорит генеральный директор алкогольного холдинга Bayadera Group Анатолий Корчинский. В год компания производит 10 млн бутылок коньяка и бренди, отметил журнал.
«Все коньяки, которые мы будем производить с января 2026-го, уже будут называться «бренди», — добавил Корчинский.
Коньяк — это крепкий алкогольный напиток, производимый путем дистилляции виноградного вина и последующей длительной выдержки в дубовых бочках. Согласно международным стандартам, название «коньяк» защищено по происхождению: его могут использовать только производители из региона Коньяк во Франции.
Бренди — это алкогольный напиток, который получают в процессе дистилляции виноградного вина или слабоалкогольного сырья из других фруктов. Однако признанного международного определения бренди не существует, и за пределами ЕС его иногда делают из других фруктов. Поэтому под словом «бренди» понимают целую группу напитков, которые производятся в разных странах мира и из разного сырья.
В странах СНГ, однако, еще со времен, предшествовавших юридическому закреплению этого названия, сложилась традиция называть коньяком определенную разновидность бренди вне зависимости от места производства, например — дагестанский или армянский коньяк.
В начале января 2020 года корпорация «Укрвинпром» сообщила, что виноградарско-винодельческая отрасль страны работает в условиях переходного периода, определенного статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, касающейся использования географических указаний ЕС для обозначения аналогичных продуктов, происходящих из Украины.
Переходный период, помимо «коньяка», согласно сообщению компании, коснется также и «шампанского».
«Не было предусмотрено предоставления ранее оговоренных во время переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от использования географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков», — сказал тогда генеральный директор «Укрвинпром» Владимир Кучеренко.
В России в июле 2021 года приняли поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции». Они вводят понятия «российское шампанское» и «коньяк России», а импортеры теперь должны вместо слова «шампанское» на бутылке писать «игристое вино».
В Роспатенте тогда объяснили, что наименования «шампанское» и «коньяк» давно вошли во всеобщее употребление для обозначения определенных товаров в России. В таком же смысле они используются в ЕС, но там эти слова, равно как и «кальвадос», могут быть написаны латиницей только изготовителями из соответствующих географических регионов. В России же слова сhampagne и сognac на этикетках произведенных в стране напитков писать нельзя.
«Таким образом, использование слов «шампанское» и «коньяк» не может вводить российского потребителя в заблуждение в отношении места происхождения товара», — отметили в ведомстве.
