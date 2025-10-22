Пашинян рассказал, почему Армения не может производить коньяк

Пашинян рассказал, почему Армения не может производить шампанское и коньяк

Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не может производить спиртные напитки и называть их коньяком, поскольку у местных компаний нет права на использование этого наименования. По той же причине в Армении не может производиться шампанское, сообщает News.am.

«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится «Джермук». В Армении не может производиться шампанское», — сказал Пашинян.

Минеральная вода «Джермук» производится только в одноименном городе, поскольку добывается из природных источников Джермука. Этот принцип производства регулируется армянским законодательством, что защищает репутацию и подлинность минеральных вод, привязанных к конкретным месторождениям.

Также, по словам Пашиняна, необходимо подвести продукцию, производящуюся в Армении, под международные стандарты, поскольку представители таких организаций предъявляют Еревану обвинения в фальсификации различной продукции.

Коньяк — это крепкий алкогольный напиток, производимый путем дистилляции виноградного вина и последующей длительной выдержки в дубовых бочках. Согласно международным стандартам, название «коньяк» защищено по происхождению: его могут использовать только производители из региона Коньяк во Франции. В странах СНГ, однако, еще со времен, предшествовавших юридическому закреплению этого названия, сложилась традиция называть коньяком определенную разновидность бренди вне зависимости от места производства, например — дагестанский или армянский коньяк.

В конце октября прошлого года Пашинян заявил, что армянский коньяк нужно называть бренди и никак иначе. Он отметил, что такое наименование следует использовать даже в обиходе. Еще в 2021 году Армения должна была отказаться от использования этого названия, поскольку подписала соглашение о финансовой помощи от Евросоюза, в соответствии с которым ЕС выделит стране €3 млн в обмен на прекращение использования слова «коньяк» в наименовании алкогольной продукции.