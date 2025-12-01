Суд повторно оправдал адвоката Ципинову по делу об ударе полицейского
Урванский районный суд Кабардино-Балкарии во второй раз оправдал адвоката Диану Ципинову, которой вменялось применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). Первый оправдательный приговор был вынесен в июле 2023 года, однако спустя год по представлению Генеральной прокуратуры Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. Как сообщили РБК в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА), позиция суда вновь сводится к отсутствию в действиях адвоката состава преступления.
Как и на первом круге рассмотрения дела, государственное обвинение требовало признать Диану Ципинову виновной и назначить ей два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, а также двухлетний запрет на адвокатскую деятельность.
Поводом для уголовного преследования Дианы Ципиновой стал конфликт, произошедший в мае 2020 года у отдела полиции, куда трое адвокатов прибыли для оказания юридической помощи задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Несмотря на предъявление ордеров и удостоверений, им было отказано в доступе, после чего между адвокатами и полицейскими произошел спор, переросший в силовой контакт. Диану Ципинову сотрудники отдела затащили в здание и заковали в наручники. Позднее адвокаты сообщили о телесных повреждениях и заявили о признаках превышения полномочий со стороны полиции. Спустя несколько дней в отношении Жилокова и Ципиновой были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК. Следствие утверждало, что адвокат нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву удар рукой по лицу, толкнула его и ударила ногой.
В июле 2023 года Урванский районный суд признал, что в действиях адвоката отсутствует состав преступления, и расценил ее поведение как необходимую оборону. В ноябре того же года Верховный суд КБР подтвердил этот вывод, указав, что у адвоката не было умысла на применение насилия, а ее реакция была рефлекторной и обусловленной угрозами и противоправными действиями полицейского.
Генпрокуратура обжаловала оба решения. Пятый кассационный суд, рассматривая жалобы в августе 2024 года, пришел к выводу, что суду первой инстанции следовало оценить законность применения силы со стороны полиции и правильность квалификации действий адвоката, а также проверить доказательства обвинения, которые, по мнению кассации, не получили должной оценки.
В ходе повторного рассмотрения вице-президент ФПА Нвер Гаспарян в прениях сторон, начавшихся 30 октября, заявил, что следствие было проведено с нарушениями. По мнению адвоката, мотив «личной неприязни», положенный в основу обвинения, был определен ошибочно. Гаспарян отметил, что в деле достаточно оснований квалифицировать действия его подзащитной как необходимую оборону.
На заседании выступила и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Дело Ципиновой, настаивала она, выходит за рамки одной биографии, поскольку адвокаты всей страны следят за процессом и ожидают справедливого решения.
Глава ФПА отметила, что стороны по-разному понимают «честь мундира». Свидетели и потерпевший по делу, полагает она, «должны были быть в этом процессе в другом статусе». Володина подчеркнула, что они выбрали незаконный способ защиты — попытку оправдать собственные действия за счет обвинения невиновного. «И это больше, чем нападение на конкретного адвоката, — заявила она, — это нападение на принципы защиты, на саму суть профессии».
14 ноября адвокат произнесла в суде последнее слово. Она заявила, что не провоцировала конфликт и действовала исключительно в порядке защиты от противоправных действий полицейских.
После вынесения приговора в разговоре с РБК президент ФПА Светлана Володина назвала 1 декабря «еще одним днем российской адвокатуры». Адвокатское сообщество, подчеркнула она, «гордится нашим судом» и верит в состязательность процесса.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили