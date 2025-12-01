 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд повторно оправдал адвоката Ципинову по делу об ударе полицейского

Фото: Урванский районный суд КБР / VK
Фото: Урванский районный суд КБР / VK

Урванский районный суд Кабардино-Балкарии во второй раз оправдал адвоката Диану Ципинову, которой вменялось применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). Первый оправдательный приговор был вынесен в июле 2023 года, однако спустя год по представлению Генеральной прокуратуры Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. Как сообщили РБК в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА), позиция суда вновь сводится к отсутствию в действиях адвоката состава преступления.

Как и на первом круге рассмотрения дела, государственное обвинение требовало признать Диану Ципинову виновной и назначить ей два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, а также двухлетний запрет на адвокатскую деятельность.

Поводом для уголовного преследования Дианы Ципиновой стал конфликт, произошедший в мае 2020 года у отдела полиции, куда трое адвокатов прибыли для оказания юридической помощи задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Несмотря на предъявление ордеров и удостоверений, им было отказано в доступе, после чего между адвокатами и полицейскими произошел спор, переросший в силовой контакт. Диану Ципинову сотрудники отдела затащили в здание и заковали в наручники. Позднее адвокаты сообщили о телесных повреждениях и заявили о признаках превышения полномочий со стороны полиции. Спустя несколько дней в отношении Жилокова и Ципиновой были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК. Следствие утверждало, что адвокат нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву удар рукой по лицу, толкнула его и ударила ногой.

В июле 2023 года Урванский районный суд признал, что в действиях адвоката отсутствует состав преступления, и расценил ее поведение как необходимую оборону. В ноябре того же года Верховный суд КБР подтвердил этот вывод, указав, что у адвоката не было умысла на применение насилия, а ее реакция была рефлекторной и обусловленной угрозами и противоправными действиями полицейского.

Генпрокуратура обжаловала оба решения. Пятый кассационный суд, рассматривая жалобы в августе 2024 года, пришел к выводу, что суду первой инстанции следовало оценить законность применения силы со стороны полиции и правильность квалификации действий адвоката, а также проверить доказательства обвинения, которые, по мнению кассации, не получили должной оценки.

В ходе повторного рассмотрения вице-президент ФПА Нвер Гаспарян в прениях сторон, начавшихся 30 октября, заявил, что следствие было проведено с нарушениями. По мнению адвоката, мотив «личной неприязни», положенный в основу обвинения, был определен ошибочно. Гаспарян отметил, что в деле достаточно оснований квалифицировать действия его подзащитной как необходимую оборону.

На заседании выступила и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Дело Ципиновой, настаивала она, выходит за рамки одной биографии, поскольку адвокаты всей страны следят за процессом и ожидают справедливого решения.

Глава ФПА отметила, что стороны по-разному понимают «честь мундира». Свидетели и потерпевший по делу, полагает она, «должны были быть в этом процессе в другом статусе». Володина подчеркнула, что они выбрали незаконный способ защиты — попытку оправдать собственные действия за счет обвинения невиновного. «И это больше, чем нападение на конкретного адвоката, — заявила она, — это нападение на принципы защиты, на саму суть профессии».

14 ноября адвокат произнесла в суде последнее слово. Она заявила, что не провоцировала конфликт и действовала исключительно в порядке защиты от противоправных действий полицейских.

После вынесения приговора в разговоре с РБК президент ФПА Светлана Володина назвала 1 декабря «еще одним днем российской адвокатуры». Адвокатское сообщество, подчеркнула она, «гордится нашим судом» и верит в состязательность процесса.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
адвокат Федеральная палата адвокатов оправдательный приговор суд полицейское насилие КБР
Материалы по теме
Адвокатская палата отказалась лишить статуса защитника Стрелкова
Политика
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату
Общество
Адвокат рассказал, как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 14:36 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 14:36
«Без вас как без рук»: четыре манипуляции, на которые нельзя поддаваться Образование, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 14:33
В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России Политика, 14:31
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке Спорт, 14:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:24
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 14:14
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16 Политика, 14:12
Чем известна певица Лариса Долина и что случилось с ее квартирой 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро Политика, 14:09
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 14:04