Суд повторно оправдал адвоката Ципинову по делу об ударе полицейского

Фото: Урванский районный суд КБР / VK

Урванский районный суд Кабардино-Балкарии во второй раз оправдал адвоката Диану Ципинову, которой вменялось применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). Первый оправдательный приговор был вынесен в июле 2023 года, однако спустя год по представлению Генеральной прокуратуры Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. Как сообщили РБК в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА), позиция суда вновь сводится к отсутствию в действиях адвоката состава преступления.

Как и на первом круге рассмотрения дела, государственное обвинение требовало признать Диану Ципинову виновной и назначить ей два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, а также двухлетний запрет на адвокатскую деятельность.

Поводом для уголовного преследования Дианы Ципиновой стал конфликт, произошедший в мае 2020 года у отдела полиции, куда трое адвокатов прибыли для оказания юридической помощи задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Несмотря на предъявление ордеров и удостоверений, им было отказано в доступе, после чего между адвокатами и полицейскими произошел спор, переросший в силовой контакт. Диану Ципинову сотрудники отдела затащили в здание и заковали в наручники. Позднее адвокаты сообщили о телесных повреждениях и заявили о признаках превышения полномочий со стороны полиции. Спустя несколько дней в отношении Жилокова и Ципиновой были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК. Следствие утверждало, что адвокат нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву удар рукой по лицу, толкнула его и ударила ногой.

В июле 2023 года Урванский районный суд признал, что в действиях адвоката отсутствует состав преступления, и расценил ее поведение как необходимую оборону. В ноябре того же года Верховный суд КБР подтвердил этот вывод, указав, что у адвоката не было умысла на применение насилия, а ее реакция была рефлекторной и обусловленной угрозами и противоправными действиями полицейского.

Генпрокуратура обжаловала оба решения. Пятый кассационный суд, рассматривая жалобы в августе 2024 года, пришел к выводу, что суду первой инстанции следовало оценить законность применения силы со стороны полиции и правильность квалификации действий адвоката, а также проверить доказательства обвинения, которые, по мнению кассации, не получили должной оценки.

В ходе повторного рассмотрения вице-президент ФПА Нвер Гаспарян в прениях сторон, начавшихся 30 октября, заявил, что следствие было проведено с нарушениями. По мнению адвоката, мотив «личной неприязни», положенный в основу обвинения, был определен ошибочно. Гаспарян отметил, что в деле достаточно оснований квалифицировать действия его подзащитной как необходимую оборону.

На заседании выступила и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Дело Ципиновой, настаивала она, выходит за рамки одной биографии, поскольку адвокаты всей страны следят за процессом и ожидают справедливого решения.

Глава ФПА отметила, что стороны по-разному понимают «честь мундира». Свидетели и потерпевший по делу, полагает она, «должны были быть в этом процессе в другом статусе». Володина подчеркнула, что они выбрали незаконный способ защиты — попытку оправдать собственные действия за счет обвинения невиновного. «И это больше, чем нападение на конкретного адвоката, — заявила она, — это нападение на принципы защиты, на саму суть профессии».

14 ноября адвокат произнесла в суде последнее слово. Она заявила, что не провоцировала конфликт и действовала исключительно в порядке защиты от противоправных действий полицейских.

После вынесения приговора в разговоре с РБК президент ФПА Светлана Володина назвала 1 декабря «еще одним днем российской адвокатуры». Адвокатское сообщество, подчеркнула она, «гордится нашим судом» и верит в состязательность процесса.