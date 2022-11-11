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Лукашенко спрогнозировал замену деревень агрогородками через 15 лет

Президент Лукашенко: вместо деревень в Белоруссии через 15 лет появятся агрогородки
Агрогородки с более комфортной инфраструктурой, близкой к городской, заменят деревни в Белоруссии через 10-15 лет, считает Лукашенко. А если создавать там рабочие места, то люди будут стремиться туда еще больше, заметил он
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Через 10-15 лет деревни в Белоруссии превратятся в комфортные агрогородки, похожие по уровню жизни на города, тогда люди будут стремиться туда еще в большем количестве. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель, передает БелТА.

«Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки», — сказал Лукашенко.

Он объяснил, что так как в каждой деревне комфортные дома и другие удобства создать не получится, то было решено строить агрогородки, близкие по уровню жизни к городу.

«А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количествех», — сказал он, отметив, что необходимо также создать рабочие места.

Понятие «агрогород» появилось в Белоруссии в рамках программы по возрождению села, запланированной на 2005-2010 годы. Официальный статус агрогородки получили в 2007 году, когда был принят закон «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь».

Агрогородок отличается от деревень и других поселков лучшим уровнем благоустроенности и наличием инфраструктуры, максимально приближенной к городской, — школ, детских садов, поликлиник, домов с водопроводом и газом, транспорта и т.д.

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На момент окончания программы возрождения села в 2014 году в Белоруссии было уже 1 512 агрогородков. Среди них — Остромечево, Копысь, Обухово, Лясковичи, Малые Словени, Снов, Александрия (в 2018 году Лукашенко приглашал туда президента России Владимира Путина)

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