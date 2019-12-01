Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Суд обвинил одного из самых известных на Мальте бизнесменов Юргена Фенека в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. СМИ называют его соратником премьера Муската

Йорген Фенек (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Суд Валлетты в Мальте в субботу, 30 ноября, предъявил бизнесмену Йоргену Фенеку обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая погибла в 2017 году в результате взрыва бомбы в ее автомобиле. Суд постановил заморозить счета предпринимателя и отправил его под стражу, сейчас Фенек находится в тюрьме Коррадино в городе Паола, пишет Malta Independent.

Сам Фенек не признал себя виновным по обвинению в соучастии в убийстве и по другим эпизодам, которые связаны с делом, в том числе касающимся членства в преступной группировке и сговора с целью взрыва автомобиля Галиции. Источники, близкие к расследованию, сообщили Reuters, что полиция считает Фенека организатором убийства журналистки. Ранее на заседании правительства Мальты было решено отказать задержанному бизнесмену в предоставлении иммунитета в обмен на важные показания по делу. Немецкая Deutsche Welle называла Фенека одним из самых известных предпринимателей Мальты.

Сразу после слушания 30 ноября родственники Галиции призвали власти Мальты продолжить расследование, чтобы установить, кто еще был причастен к убийству журналистки. «Мы ожидаем, что премьер-министр [Джозеф Мускат] покинет свой пост, что позволит провести свободное и полное расследование его роли и роли [бывшего руководителя аппарата главы правительства] Кита Шембри в убийстве Дафны», — говорится в заявлении семьи Галиции (цитата по Reuters).

Ранее стало известно об отставке главы администрации премьер-министра Мальты Джозефа Муската Кита Шембри. Последний упоминался среди свидетелей по делу об убийстве журналистки. Шембри, как и бывший министр по делам туризма Конрад Мицци, подозревается в получении денег от Йоргена Фенека. По данным Reuters, Муската и Шембри связывают близкие дружеские отношения: премьер не раз отказывался уволить главу своей администрации, несмотря на обвинения в коррупции и взяточничестве. 27 ноября сообщалось, что полиция Мальты задержала Шембри в рамках расследования дела Галиции.

В пятницу, 29 ноября, The Times of Malta писала, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил коллегам, что планирует уйти в отставку из-за политического кризиса, вызванного убийством Дафны Каруаны Галиции. Его Лейбористская партия отменила запланированное на воскресенье, 1 декабря, мероприятие, на котором Мускат должен был выступить. По данным АFP, Мускат может покинуть свой пост до 18 января, как только Лейбористская партия выберет нового лидера. Мускат находится у власти с 2013 года, добившись в 2017 году переизбрания.