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Более ста человек задержали на акциях против роста цен на бензин в Париже
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Более ста человек задержали на акциях против роста цен на бензин в Париже
Общество, 16:59
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Более ста человек задержали на акциях против роста цен на бензин в Париже
Всего в протестах во французской столице, по официальным данным, участвуют порядка 5,5 тыс. человек. Манифестанты надели желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. Полиция применяет против участников акции слезоточивый газ
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Сотрудники полиции задержали как минимум 107 человек во время протестов в центре Парижа, спровоцированных ростом цен на бензин и увеличением налогов. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает Le Figaro.

По данным главы правительства республики, всего на улицы французской столицы с протестом вышли до 5,5 тыс. человек, а по всей стране сейчас участвуют в акциях 36 тыс. человек.

«Я шокирован тем, что в этом (в протестах. — РБК) был задействован символ Франции, — сказал премьер, упомянув о захвате манифестантами пространства вокруг Вечного огня и Могилы неизвестного солдата​ около Триумфальной арки и надписи, сделанные на самой арке. — Ничто нельзя простить, если речь идет лишь о желании крушить, провоцировать силы правопорядка, выступать с заявлениями о революции и если это не касается вопросов, которые поднимал президент республики».

Он подчеркнул, что манифестанты провоцируют полицейских и применяют по отношению к ним насилие. На одной из центральных улиц Avenue de la Grande Armée, которая тянется от Триумфальной арки, протестующие сожгли три автомобиля.

В результате столкновения протестующих с полицией ранение получил журналист RT France Люка Леже. В своем Twitter он написал: «Я был ранен полицейским выстрелом». Глава французского RT Ксения Федорова отметила, что в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Помимо него, согласно данным парижской полиции, ранения получили еще как минимум десять человек, включая трех сотрудников правоохранительных органов. По словам представителя полиции французской столицы Жоанны Примвер, задерживают тех, кто бросает различные снаряды и держит в руках оружие.

Протесты против роста цен на топливо проходят по всей Франции с 17 ноября. Всего, по данным МВД республики, в стране организовано боле 1,5 тыс. акций. Их участники строили баррикады на Елисейских полях, ломали автобусные остановки, разбивали витрины магазинов, нападали на полицейских. Комментируя беспорядки, президент Эмманюэль Макрон в минувшее воскресенье, 25 ноября, заявил, что действия протестующих — это «позор».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Париж , Франция , акции протеста , задержание , цены на бензин
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