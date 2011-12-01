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М.Леонтьев: Россия разберется с коррупцией без "папуасских рейтингов"
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М.Леонтьев: Россия разберется с коррупцией без "папуасских рейтингов"
Общество, 01 дек 2011, 15:55
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М.Леонтьев: Россия разберется с коррупцией без "папуасских рейтингов"
Известный телеведущий и экономист Михаил Леонтьев полагает, что в силу специфических особенностей российской коррупции не стоит доверять различным "коррупционным" рейтингам, подготовленным международными агентствами. Такое мнение он высказал в интервью официальному порталу партии "Единая Россия", комментируя представленный Transparency International мировой рейтинг уровня коррупции.
Фото: ИТАР-ТАСС на фото М.Леонтьев

"Я бы разделил тему коррупции в России, ее природу, проблему борьбы с ней и рейтинг Transparency International", - заявил телеведущий. "Как и многие другие международные рейтинги, он построен по опросам. Методики этих опросов скользки и неясны. Их корректность никаким образом не поддается анализу. Лояльность составителей этих опросов ничем не доказана, и какие задачи они преследуют этими рейтингами – это вопрос, опять же, сложный", - отметил М.Леонтьев.

Экономист заявляет, что не стал бы доверять подобным рейтингам. Ставить Россию в рейтинге рядом с африканскими странами нельзя, это совершенно несопоставимые вещи. Российская коррупция отличается от классической западной по характеру, подчеркивает телеведущий.

"Я считаю, что если нам на несколько ступеней подняли этот "папуасский" рейтинг, то нам не надо тут же бросаться признавать это или менять отношение к самим формам и инструментам подсчета. Это ерунда, и пусть они себе засунут в известное место свои рейтинги", - подытожил М.Леонтьев.

Напомним, согласно опубликованному организацией рейтингу Россия расположилась на 143 строчке вместе с Белоруссией и Азербайджаном. России поставили 2,4 балла - страна попала в зону очень высокой коррумпированности.

Новая Зеландия, Финляндия и Дания заняли самые высокие места в рейтинге как наименее коррумпированные государства. США оказались в этом году в верхней части списка, правда, не с самыми лучшими показателями — 24-е место, при этом Штаты опустились на две позиции по сравнению с прошлым годом.

Теги: Transparency International , Единая Россия , Леонтьев , международный рейтинг
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