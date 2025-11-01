 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре

Суд в Турции после 17 лет разбирательств решил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России Николая Свечина, который умер в Турции в 1903 году. Эксперты оценивают нынешнюю стоимость поместья в $1,5 млрд
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива

После 17-летнего разбирательства суд в Стамбуле постановил передать право собственности на исторический особняк на Босфоре потомкам дипломата Российской империи, купившего виллу почти 160 лет назад. Об этом пишет газета Sabah.

Уточняется, что сотрудник российского посольства Николай Свечин приобрел здание, построенное в первой половине XIX века, и прилегающую территорию у семьи из Франции. Особняк использовался как одно из представительств российской дипмиссии. Текущая стоимость объекта оценивается примерно в $1,5 млрд.

Спор о праве собственности возник после революции 1917 года в России. После смерти Николая II османский султан издал указ и судебное решение, разрешающие сдать особняк в аренду России. Однако, как подчеркивалось в решении суда, имущество никогда не было напрямую зарегистрировано за Россией. При этом кадастровая проверка 1950 года подтвердила, что имение по-прежнему зарегистрировано на имя Свечина.

Согласно межевому листу 2022 года, особняк должны унаследовать трое потомков Свечина. Газета, ссылаясь на заверенное генеалогическое древо, составленное Французским бюро генеалогических исследований, отмечает, что Николай Свечин родился в России в 1815 году и умер в Турции в 1903 году. Его жена, Елизавета Пестель, умерла раньше него. У дипломата был приемный сын, Дидье Леконт Свечин, он скончался в 2005 году. Суд постановил, что трое детей Дидье и являются законными наследниками имения.

Участниками иска были турецкое казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Претензии России и турецких ведомств были отклонены на основании документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.

