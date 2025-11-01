Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта Центра» на ₽3,5 млрд

Налоговые органы отказали «Газпрому» в применении льгот на общую сумму 3,456 млрд руб. в связи со строительством комплекса «Лахта Центр». Суд отклонил иск «Газпрома» к налоговой о признании данного решения недействительным

Общественно-деловой комплекс «Лахта Центр», Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск «Газпрома» к городской межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 26, в нем холдинг просил отменить отказ от предоставления льготы, которую он потребовал предоставить за 2020–2021 годы в связи со строительством многофункционального комплекса «Лахта Центр». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, налоговые органы отказали «Газпрому» в применении льгот на общую сумму 3,456 млрд руб. на проект строительства комплекса «Лахта Центр». Суд отклонил иск «Газпрома» к межрайонной инспекции ФНС № 26 по Петербургу о признании недействительными соответствующих решений.

Налоговые органы установили, что применение льгот для 2020 и 2021 годов в отношении многофункционального комплекса «Лахта Центр» является неправомерным.

Среди причин отказа называлось то, что комплекс был введен в эксплуатацию застройщиком АО «Многофункциональный комплекс «Лахта Центр» до передачи головной компании, а не непосредственно налогоплательщиком ПАО «Газпром».

Кроме того, не было найдено подтверждения использования здания в рассматриваемый период. Согласно акту комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от сентября 2022 года, на тот момент в здании «отсутствовали готовые к использованию помещения». В то же время газовики упоминали о «культурно-массовых мероприятиях» в этот период, но, как отмечает суд, они были проведены вне здания и не доказывают факта извлечения прибыли от использования помещений объекта.

«Достижение результата инвестиций в виде создания крупного объекта, новых рабочих мест, развития бизнес-активности и <...> увеличения налоговых поступлений не является условием предоставления льготы, а лишь обуславливает перечень условий, которые законодатель закрепил как обязательные для получения льготы», — говорится в судебном решении.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

«Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Он занимает 87 этажей и площадь более 13 га. В августе 2021 года ПАО «Газпром» официально сменило место регистрации головного офиса с улицы Наметкина в Москве на здание «Лахта Центра». При этом процесс переезда сотрудников «Газпрома» в небоскреб начался только в мае 2024 года.