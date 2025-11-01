Интерпол по запросу Литвы провел задержание в Петербурге

В Петербурге сотрудники Интерпола по запросу Литвы задержали 66-летнего экс-главу компании, которого подозревают в присвоении более €1 млн и преднамеренном банкротстве фирмы. Москва намерена передать мужчину инициатору розыска

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге накануне днем сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД задержали находящегося в международном розыске 66-летнего жителя одной из стран Прибалтики, которого обвиняют в присвоении более €1 млн находившейся в процессе банкротства компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«С 2014 по 2019 год мужчина был директором и акционером крупной иностранной фирмы. Когда фирма начала процедуру банкротства, он без каких-либо законных оснований начал выводить со счета компании денежные средства. Тем самым за указанный период он похитил €1 056 175. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» и «РИА Новости» пишут, что задержанный имеет статус негражданина Латвии (постоянно проживающие в стране бывшие граждане СССР и их дети, родившиеся до 1 июля 1992 года, которые не получили гражданства других государств). Но при этом, по данным изданий, он был гендиректором компании Overseas Baltiс, зарегистрированной в Литве, и в розыск бизнесмена объявили литовские власти.

Согласно данным из открытых источников, UAB Overseas Baltiс была зарегистрирована в Клайпеде в 2009 году как предоставляющая услуги по транспортировке. В 2019 году началась процедура банкротства фирмы, а в 2023-м она была ликвидирована. В качестве акционера указано одно физлицо с иностранным гражданством.

Как сообщает «Фонтанка», мужчину разыскивают по подозрению в совершении преступлений, которые в Уголовном кодексе России соответствуют статьям о преднамеренном банкротстве (п. «а» ч. 2 ст. 196), неправомерных действиях при банкротстве (ч. 1.1 ст. 195), растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160).

По информации издания, задержанный переводил средства на счета на Мальте. В России он находится с 2020 года, российского гражданства мужчина не имеет, уточняет «Фонтанка».