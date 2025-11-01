В Москве ввели новые правила записи к врачу

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 ноября в Москве заработала новая система дополнительной защиты, призванная предотвратить мошеннические действия с полисами ОМС, об этом ранее сообщал департамент здравоохранения Москвы.

Теперь для онлайн-записи другого человека к врачу потребуется однократное подтверждение доступа к его полису, это будет работать через код из СМС, который поступит владельцу полиса ОМС. Для подтверждения онлайн-доступа к полису необходим доступ к электронной медкарте. Ранее пользователи, зарегистрированные на mos.ru, могли записать своих родных или знакомых на прием, используя только номер полиса пациента.

Пользователь добавляет полис в приложении «ЕМИАС.ИНФО», а владелец полиса получает СМС с одноразовым кодом для подтверждения. После ввода кода доступ будет предоставлен, и дальнейшая запись не потребует дополнительных подтверждений. Владелец также может самостоятельно открыть доступ через личный кабинет на emias.info или в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Самостоятельная запись к врачу остается без изменений.

«Были введены дополнительные меры по защите пациентов от мошеннических действий, совершаемых с их медицинскими данными без их ведома», — говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.