В Хьюстоне застрелили участника хип-хоп-группы Migos

Кершник Кари Болл (Takeoff) (Фото: Rich Fury / Getty Images)

В Хьюстоне (штат Техас) на вечеринке в одном из боулинг-клубов, на которой присутствовали участники рэп-группы Migos, открыли стрельбу, один человек погиб, еще два получили ранения, сообщает AP со ссылкой на полицию.

Ведомство не уточнило личность убитого. Там заявили только, что это молодой темнокожий мужчина в возрасте около 20 лет, он был смертельно ранен в голову и шею.

TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и свидетелей пишет, что речь идет об одном из участников группы — 28-летнем Кершнике Кари Болле, более известном под сценическим именем Takeof. Об этом также пишет портал Onsmash.

По данным TMZ, инцидент произошел в ночь на 1 ноября, когда Takeof играл в кости с еще одним участником коллектива — рэпером Quavo (настоящее имя — Куэйвиус Кейате Маршалл), который приходится Болле дядей. Takeof погиб на месте от полученных ранений. Кто именно открыл стрельбу, пока не сообщается.

Болле родился в Лоуренсвилле (штат Джорджия) в 1994 году. В 2008 году они вместе с Маршаллом и двоюродным братом Киари Кендреллом Сифусом (более известен как Offset) объединились в музыкальное трио Polo Club. Три года спустя группу переименовали в Migos. В 2013 году коллектив выпустил свой первый хит — Versace.