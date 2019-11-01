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У экс-главы санатория для приставов в Краснодарском крае изымут ₽280 млн
Генпрокуратура изымет имущество бывшего начальника санатория службы судебных приставов в Ольгинке. Его уличили в хищении свыше 280 млн руб. из бюджетных средств для покупки семи машин и 44 объектов недвижимости
Фото: ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зелёная долина»

Генпрокуратура России потребовала изъять имущество бывшего начальника краснодарского санатория Федеральной службы судебных приставов (ФССП) «Зеленая долина» Александра Сафонова, его родственников и доверенных лиц из-за хищений бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Проведенная совместно с СК проверка показала, что за девять лет на посту начальника санатория на берегу Черного моря (с 2009 по 2017 год) Сафронов приобрел на территории Краснодарского края и Москвы 44 объекта недвижимости и семь автомобилей на общую сумму более 280 млн руб.

По данным Генпрокуратуры, официальные доходы Сафронова за все пребывание в этой должности составили 7,5 млн руб., но только в 2014 году он приобрел автомобиль премиум-класса Bentley Continental GT Speed за 13,1 млн руб. Надзорное ведомство отмечает, что эта сумма превышает общий совокупный доход всех членов его семьи в указанный период.

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Генпрокуратура указывает, что Сафронов скрывал владение этим имуществом и не отчитывался о нем в декларациях о доходах. После его увольнения родственники отказались от права собственности в пользу доверенных лиц бывшего чиновника и его самого. Надзорное ведомство направило иск об изъятии имущества Сафронова в Прикубанский районный суд Краснодара.

Согласно информации на сайте ФССП, санаторий «Зеленая долина» расположен на федеральной трассе «Дон» (Москва — Сочи) в 2 км от села Ольгинка на побережье Черного моря. На территории комплекса есть ресторан, бары и ночной клуб. Путевка включает в себя питание, проживание, консультации терапевта и профильных врачей, лечебно-оздоровительные процедуры и прочие услуги.

Теги: Краснодар, судебные приставы, санаторий, хищения, Генпрокуратура
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