Патрушев заявил о хищении ₽2 млрд при реализации программы «Юг России»

Правоохранительные органы выявили хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд руб., выделенных на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) «Юг России» и других инфраструктурных проектов в регионе. Об этом на совещании в Махачкале, посвященном вопросам безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, среди основных угроз национальной безопасности — коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность и проявления клановости. Он отметил, что особенно высокий уровень коррупции зафиксирован в сферах ЖКХ, ТЭК, строительном комплексе и здравоохранении.

Секретарь Совбеза высказал мнение, что большие долги в сфере энергетики в регионе связаны с масштабными хищениями и завышенными тарифами. Наиболее сложная ситуация с долгами и потерями газа в Чечне, Дагестане и Ингушетии, отметил он.

ФЦП «Юг России» рассчитана на 2014–2020 годы, ее утвердили в 2013 году. Общий объем финансирования программы составляет 189 млрд руб. Среди целей ФЦП — повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение уровня безработицы, развитие реального сектора экономики и снижение уровня дотационности регионов, входящих в состав СКФО.