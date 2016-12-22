У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак

По словам Джона Хантсмана, речь идет о первой стадии меланомы — злокачественной опухоли кожи. Обнаруженные опухоли удалили минувшим летом, сейчас дипломат обязан проходить ежемесячные обследования

Джон Хантсман (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

О своем диагнозе американский посол в России Джон Хантсман рассказал в интервью газете Desert News. «Это лишь первая стадия», — сказал посол. «Поэтому, вероятнее всего, мы позаботимся об этом, и со мной все будет в порядке», — добавил он.

Как пояснил дипломат, ранее он обратил внимание на два черных пятна на своем теле — одно за ухом, другое — на бедре. Минувшим летом Хантсман во время своей поездки домой решил показаться медикам Института рака. По возвращению в Россию, продолжил Хантсман, он получил результаты. Спустя неделю дипломат вновь вернулся в США, где ему удалили обнаруженные пятна.

Как уточнил Хантсман, врачи сообщили ему, что обнаружить признаки меланомы удалось на ранней стадии. В течение первого года дипломату предстоит ежемесячные обследования, чтобы убедиться, что опухоль не вернулась. Хантсман отметил, что обнаруженный у него рак — тот же, от которого скончался сенатор Джон Маккейн, после того как болезнь метастазировала в мозг. В феврале этого года у Хантсмана от рака умер отец — Джон Хантсман-старший.

Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан подтвердила РБК, что у посла Хантсмана был диагностирован рак.

Джону Хантсману-младшему — 58 лет. Он является американским послом в России с октября 2017 года. До него интересы США в России представлял Джон Теффт.