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Экс-владелец Черкизовского рынка назвал провокацией свое «письмо» Путину
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Экс-владелец Черкизовского рынка назвал провокацией свое «письмо» Путину
Общество, 01 ноя, 23:28
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Экс-владелец Черкизовского рынка назвал провокацией свое «письмо» Путину
Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов отрицает, что писал письмо президенту. Уголовные дела против себя находящийся в розыске бизнесмен объясняет оговором
Фото: Сергей Николаев / ТАСС

Бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов назвал провокацией публикацию «письма» президенту Владимиру Путину. В телефонном разговоре с РБК он заявил, что такого письма не писал.

«Я вам скажу, что письма такого не было и быть не могло. Все остальное это ложь, — говорит бизнесмен, — я считаю, что это стопроцентная провокация, но от кого она исходит я не могу сказать, не могу даже предположить».

Двадцать третьего октября «Росбалт» сообщил, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Тельман Исмаилов написал Владимиру Путину письмо, в котором говорилось, что «бывшие партнеры начали на него атаку, подорвали его финансовое положение». В публикации также было сказано, что бизнесмен описал расстановку сил, стоявших за контрабандным каналом, через который поставлялись товары на Черкизовский рынок.

В разговоре с РБК Исмаилов ​также прокомментировал возбужденные против него в России уголовные дела. В 2017 году ему выдвинули заочные обвинения в причастности к двойному убийству и незаконному обороту оружия.

В декабре 2017 года Следственный комитет передал Генпрокуратуре материалы для международного розыска Исмаилова по линии Интерпола. 15 октября 2018 года бизнесмену было предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо.

Исмаилов утверждает, что Руссо «заставили и он написал». «Тоже самое касается и других уголовных дел», — сказал бывший владелец Черкизовского рынка.

«Все построено на оговоре меня одним человеком, Мехманом Керимовым», — утверждает он. В ноябре 2016 года оперативники задержали Мехмана Керимова и Рафика Исмаилова, брата Тельмана Исмаилова, которых подозревают в убийстве. Тогда источник РБК, знакомый с материалами уголовного дела, сообщил, что Керимов сразу стал давать признательные показания против Тельмана Исмаилова.

Защита Исмаилова в мае подала иск к «Росбалту» на 1 млн руб. Адвокат бизнесмена сообщила РБК, что после публикации о письме будет подготовлено «дополнение к этому иску».

Адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов сообщил, что пока иск не получен. «Даже если какие-то уточнения будут, то приниматься они будут в судебном заседании», — добавил он.

Авторы: Дмитрий Серков, Ирина Парфентьева.
Теги: Тельман Исмаилов , письмо Владимиру Путину , опровержение
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