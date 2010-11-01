Пожар на Большой Грузинской привел к пробкам в центре Москвы

Пожар на Большой Грузинской улице привел к затруднению движения на улицах Тверская-Ямская, Грузинский вал и Пресненский вал. Скорость движения не превышает 20 км/ч.

Причиной стал произошедший в ночь на 1 ноября пожар на Большой Грузинской, д. 70.

Напомним, сообщение о возгорании в двухэтажном выселенном доме поступило на пульт МЧС в 00:33 мск. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. В результате пожара произошло обрушение крыши на площади 300 кв. метров. Жертвами пришествия стали шесть человек, их тела были обнаружены в ходе разбора завалов. В ходе тушения пожарные спасли еще пять человек (предположительно, это лица без определенного места жительства).

Пожар удалось ликвидировать к 02:54 мск. В тушении огня приняли участие 20 пожарных расчетов в составе 64 человек. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.