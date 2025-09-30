Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

Video

В индонезийском городе Сидоарджо произошло обрушение здания мусульманской школы-интерната, один человек погиб, десятки получили ранения, под завалами остаются еще 65 — в основном мальчики в возрасте от 12 до 17 лет, передает NDTV. Спасатели вытащили часть пострадавших; остальных, которые находятся под бетонными обломками стен, снабжают кислородом и водой, разбор завалов продолжался всю минувшую ночь.

Как рассказал представитель полиции, обрушение произошло накануне во время несогласованных строительных работ по расширению здания интерната, ученики в этот момент совершали послеполуденную молитву. Из женской половины учебного заведения большинству удалось спастись. В общей сложности госпитализировано 99 человек, некоторые из них в критическом состоянии. Погибший — мальчик 13 лет.