 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

Появилось видео с места обрушения школы-интерната в Индонезии

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
Video

В индонезийском городе Сидоарджо произошло обрушение здания мусульманской школы-интерната, один человек погиб, десятки получили ранения, под завалами остаются еще 65 — в основном мальчики в возрасте от 12 до 17 лет, передает NDTV. Спасатели вытащили часть пострадавших; остальных, которые находятся под бетонными обломками стен, снабжают кислородом и водой, разбор завалов продолжался всю минувшую ночь.

Как рассказал представитель полиции, обрушение произошло накануне во время несогласованных строительных работ по расширению здания интерната, ученики в этот момент совершали послеполуденную молитву. Из женской половины учебного заведения большинству удалось спастись. В общей сложности госпитализировано 99 человек, некоторые из них в критическом состоянии. Погибший — мальчик 13 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Индонезия Школа обрушение видео
Материалы по теме
Пожар после нападения со стрельбой на церковь в Мичигане. Видео
Общество
Давка на предвыборном митинге в Индии, где погибли 39 человек. Видео
Общество
В Новосибирской области обрушившуюся школу приняли с нарушениями
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Тренды, интерфейсы и запрос на удобство: как меняется сфера HR в эпоху ИИ Тренды, 10:40
В Милане снесут легендарный стадион «Сан-Сиро» Спорт, 10:38
Самая крупная за три месяца магнитная буря началась на Земле Общество, 10:36
Все начинается с атома: эксперты обсудили развитие атомной энергетики Отрасли, 10:32
Полиция Молдавии провела обыски по делу о финансировании партий Политика, 10:31
ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве Политика, 10:30
90 дней на закрытие всех целей: чем опасен новый челлендж TikTokПодписка на РБК, 10:30
Куда сходить в октябре: театральные фестивали, концерты и выставки Life, 10:19
Красноярскую журналистку задержали по обвинению в фейках об армии Политика, 10:17
Рублев и Хачанов вышли в финал крупного турнира в Пекине в парах Спорт, 10:13
Пять премиальных иномарок, которые не подорожают из-за нового утильсбора Авто, 10:09
Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине Политика, 10:06