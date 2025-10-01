Сирены включили по всей России для проверки систем оповещения. Видео

Video

Утром 1 октября в российских регионах проверили систему оповещения, об этом заранее предупреждали в МЧС. В ведомстве указывали, что в рамках учений прозвучат сирены и громкоговорители и/или на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Очевидцы в разных городах засняли момент проверки оповещений.