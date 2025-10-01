Территорию Октоберфеста закрыли после взрыва и стрельбы в Мюнхене

Бургомистр заявил, что власти не могут рисковать и вынуждены закрыть площадку фестиваля до 17-00. До этого в городе началась масштабная операция полицейских и экстренных служб после сообщений о взрывах и стрельбе

Фото: Christine Uyanik / Reuters

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что фестиваль «Октоберфест» временно закрыт из-за недавнего взрыва и поджога в Мюнхене.

От злоумышленника «получено соответствующее письмо» с угрозами. заявили власти.

«В настоящее время существует угроза «Октоберфесту» <...> Мы пришли к выводу, что не можем нести ответственность за то, что пускаем людей», — написал он в Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По данным полиции, «проводятся обыски в зонах ограниченного доступа вокруг территории фестиваля».

«Время от времени на территории фестиваля объявляют: «Уважаемые посетители, в связи с угрозой взрыва открытие Октоберфеста состоится сегодня не раньше 17:00», — сообщает Focus со ссылкой на своего корреспондента.

В 2025 году 190-й юбилейный пивной фестиваль проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября. 28 сентября полиция уже закрывала Октоберфест — из-за давки.

Ранее газета Bild писала, что на севере Мюнхена произошли взрывы и была слышна стрельба. Сообщалось об одном погибшем. По данным Focus, погибший заложил взрывное устройство в доме родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой. В связи с произошедшим полиция оцепила обширную территорию и организовала совместную операцию с пожарными и другими специалистами.

Позднее правоохранители нашли в загоревшемся доме мины-ловушки и начала эвакуацию местных жителей.