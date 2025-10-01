Полиция нашла мины-ловушки в доме в Мюнхене, где произошел взрыв
В Мюнхене в подожженном жилом доме нашли мины-ловушки, сообщила городская полиция в соцсети Х.
«В пострадавшем здании обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были вызваны спецподразделения», — говорится в сообщении.
Как пишет RTL, спасатели эвакуируют жителей в радиусе 200 метров.
Ранее газета Bild писала, что на севере Мюнхена произошли взрывы и была слышна стрельба. Сообщалось об одном погибшем. По данным Focus, погибший заложил взрывное устройство в доме родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой
Позднее полиция подтвердила, что в доме в результате умышленного поджога на фоне семейной ссоры начался пожар. В результате один человек погиб, еще один значится пропавшим без вести.
