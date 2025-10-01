В Мюнхене произошли взрывы, есть погибший

В Мюнхене произошли взрывы и стрельба, пишет Bild.Сообщается об одном погибшем, как минимум еще один человек пострадал

Фото: Heide Pinkall / Shutterstock

В Мюнхене на улице Лерхенауэр-штрассе произошли взрывы, также слышны выстрелы. На месте работают полиция и пожарные, пишет Bild.

Сообщается об одном погибшем, еще один человек пострадал — он получил огнестрельные ранения.

По данным газеты, предварительно установлено, что погибший заложил взрывное устройство в доме своих родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой.

Издание Tageszeitung также пишет, что есть пострадавшие, их количество не уточняется.

«Проводится масштабная операция по борьбе с пожарами и усилению полиции. Пожалуйста, избегайте этого района <...> Мы сообщим вам, как только появится дополнительная информация», — сообщила пожарная служба города в соцсети Х.