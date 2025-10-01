В Мюнхене произошли взрывы, есть погибший
В Мюнхене на улице Лерхенауэр-штрассе произошли взрывы, также слышны выстрелы. На месте работают полиция и пожарные, пишет Bild.
Сообщается об одном погибшем, еще один человек пострадал — он получил огнестрельные ранения.
По данным газеты, предварительно установлено, что погибший заложил взрывное устройство в доме своих родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой.
Издание Tageszeitung также пишет, что есть пострадавшие, их количество не уточняется.
«Проводится масштабная операция по борьбе с пожарами и усилению полиции. Пожалуйста, избегайте этого района <...> Мы сообщим вам, как только появится дополнительная информация», — сообщила пожарная служба города в соцсети Х.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов