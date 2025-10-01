ФСБ показала кадры с подозреваемыми в подготовке массовых убийств
ФСБ опубликовала кадры задержаний подозреваемых в подготовке массовых убийств в ряде городов России.
По версии спецслужбы, пять россиян причастны к подготовке убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое несовершеннолетних из Челябинской области собирались совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры, заявили там.
У задержанных изъяли компоненты для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистскую символику и украинские пропагандистские материалы.
Один из подозреваемых составил список «тех, кто достоин, и тех, кто недостоин», говорится в видео ФСБ.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов