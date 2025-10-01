ФСБ показала кадры с подозреваемыми в подготовке массовых убийств

Один из подозреваемых составил список «тех, кто достоин, и тех, кто недостоин», говорится в видео ФСБ. Задержаны пять россиян, еще трое несовершеннолетних планировали теракт на транспортном объекте

Video

ФСБ опубликовала кадры задержаний подозреваемых в подготовке массовых убийств в ряде городов России.

По версии спецслужбы, пять россиян причастны к подготовке убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое несовершеннолетних из Челябинской области собирались совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры, заявили там.

У задержанных изъяли компоненты для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистскую символику и украинские пропагандистские материалы.

Один из подозреваемых составил список «тех, кто достоин, и тех, кто недостоин», говорится в видео ФСБ.