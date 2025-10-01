 Перейти к основному контенту
Общество
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене

Фото: Roland Freund / Reuters
Фото: Roland Freund / Reuters

В Мюнхене жилой дом был умышленно подожжен из-за семейной ссоры, он все еще горит, сообщили в полиции города. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пропал без вести, говорится в сообщении в соцсети Х.

Ведется расследование «по всем направлениям», полиция не исключает, что в опасности могут быть другие районы города.

По данным RTL, экстренные службы эвакуировали местных жителей — около 700 человек — в радиусе инцидента.

В Мюнхене произошли взрывы, есть погибший
Общество
Фото:Heide Pinkall / Shutterstock

Ранее газета Bild писала, что на севере Мюнхена произошли взрывы и стрельба. Сообщалось об одном погибшем. По данным Focus, погибший заложил взрывное устройство в доме своих родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой.

Полиция, в свою очередь, не сообщала о взрыве, однако объявила о совместной операции с экстренными службами. «Проводится масштабная операция по борьбе с пожарами и усилению полиции. Пожалуйста, избегайте этого района», — уточнили правоохранители.

Анастасия Лежепекова
Мюнхен Германия пожар полиция взрыв
