Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене
В Мюнхене жилой дом был умышленно подожжен из-за семейной ссоры, он все еще горит, сообщили в полиции города. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пропал без вести, говорится в сообщении в соцсети Х.
Ведется расследование «по всем направлениям», полиция не исключает, что в опасности могут быть другие районы города.
По данным RTL, экстренные службы эвакуировали местных жителей — около 700 человек — в радиусе инцидента.
Ранее газета Bild писала, что на севере Мюнхена произошли взрывы и стрельба. Сообщалось об одном погибшем. По данным Focus, погибший заложил взрывное устройство в доме своих родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой.
Полиция, в свою очередь, не сообщала о взрыве, однако объявила о совместной операции с экстренными службами. «Проводится масштабная операция по борьбе с пожарами и усилению полиции. Пожалуйста, избегайте этого района», — уточнили правоохранители.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов