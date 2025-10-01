На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар

Евраев: на НПЗ в Ярославской области возник пожар, он не связан с БПЛА

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области произошел пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале. По его словам, атак беспилотников над регионом не было.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано», — написал Евраев.

Губернатор объяснил пожар техногенными причинами. «Спецслужбы уже работают над его устранением», — добавил он.

Как пишет 76.ru, пожар возник на территории НПЗ в Ярославле. В районе Московского проспекта поднялся огромный столб дыма.

Минобороны об отражении атак дронов над областью также не сообщало. За ночь перехвачено и сбито 20 беспилотников над четырьмя регионами России, больше всего — над Белгородской и Ростовской областями (по восемь), отчиталось ведомство.

Последний раз Евраев сообщал об атаке дронов на регион 28 сентября. Тогда, по его словам, на подлете к Ярославлю сбили три БПЛА. Незначительные повреждения получила кровля частного жилого дома, никто не пострадал, говорил глава региона.