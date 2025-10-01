На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар
На территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области произошел пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале. По его словам, атак беспилотников над регионом не было.
«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано», — написал Евраев.
Губернатор объяснил пожар техногенными причинами. «Спецслужбы уже работают над его устранением», — добавил он.
Как пишет 76.ru, пожар возник на территории НПЗ в Ярославле. В районе Московского проспекта поднялся огромный столб дыма.
Минобороны об отражении атак дронов над областью также не сообщало. За ночь перехвачено и сбито 20 беспилотников над четырьмя регионами России, больше всего — над Белгородской и Ростовской областями (по восемь), отчиталось ведомство.
Последний раз Евраев сообщал об атаке дронов на регион 28 сентября. Тогда, по его словам, на подлете к Ярославлю сбили три БПЛА. Незначительные повреждения получила кровля частного жилого дома, никто не пострадал, говорил глава региона.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов